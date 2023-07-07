В Киеве объявили запись на подготовку к национальному сопротивлению

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На однодневные учения по подготовке к национальному сопротивлению предлагают записаться на сайте мэрии Киева.
В рамках учений, украинцам будут рассказывать о том, какие действия предпринимать в случае радиационной угрозы и научат обращаться с оружием. Об этом сообщается на сайте мэрии Киева.
Пройти курсы смогут все желающие. В киевском горсовете отметили, что чем больше граждан пройдут обучение, тем более осведомленными и устойчивыми они станут в случае химического загрязнения. Уточняется, что украинцев также будут обучать минно-взрывной безопасности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. После этого, на Украине стали обсуждать план действий на случай подрыва ЗАЭС, а местные жители стали скупать в аптеках йод от радиации.
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Пройти курсы смогут все желающие. В киевском горсовете отметили, что чем больше граждан пройдут обучение, тем более осведомленными и устойчивыми они станут в случае химического загрязнения. Уточняется, что украинцев также будут обучать минно-взрывной безопасности.
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Анастасия Крестьянова