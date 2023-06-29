В Киеве отреагировали на новое «наркотическое» решение Зеленского

«Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него», — подчеркнул бывший украинский чиновник.









Он озвучил данную инициативу депутатам, однако, законопроект о легализации каннабиса уже был направлен на рассмотрение и Верховная Рада не одобряет его больше года.

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