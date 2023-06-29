Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что легализация наркотиков приведёт к окончательному разложению и разрушению украинского народа
Легализация наркотиков на Украине, как это предложил президент Владимир Зеленский, приведёт к окончательному разложению и уничтожению народа. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал бывший советник Кучмы Олег Соскин.
Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы.
Грета Тунберг прибыла в Киев для встречи с Зеленским;
«Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него», — подчеркнул бывший украинский чиновник.
Он озвучил данную инициативу депутатам, однако, законопроект о легализации каннабиса уже был направлен на рассмотрение и Верховная Рада не одобряет его больше года.
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Андрей Гаврилов