В Киеве подтвердили удар ВС РФ по штаб-квартире ГУР Украины

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Спикер ГУР Украины Юсов: Штаб-квартира управления в Киеве подвергалась атаке.
Спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира управления в Киеве подвергалась атаке. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Киев».
По его словам, удары не достигли намеченных целей, однако, подробности обстрела он намерен огласить после завершения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по зданию разведывательного ведомства Украины, в результате чего глава ГУР Минобороны Украины Буданов получил ранения.
«Да, атаки были», — сообщил Юсов в эфире местного телеканала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по зданию разведывательного ведомства Украины, в результате чего глава ГУР Минобороны Украины Буданов получил ранения.
Анастасия Крестьянова