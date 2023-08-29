В Киеве пришли в ярость от слов папы римского о России

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Украинские политики раскритиковали высказывание папы римского Франциска о величии России. Об этом пишет издание The Hill.
Накануне, понтифик призвал на Всероссийской встрече католической молодежи не забывать о своем наследии.
Он также отметил, что Россия особенно знаменита своей культурой и славится человечностью.
Высказывания священнослужителя вызвали на Украине шквал негодования. Официальные лица Киева с критикой отреагировали на заявления понтифика. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь папы римского «пропагандой империализма».
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«Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», - заявил папа римский.
Высказывания священнослужителя вызвали на Украине шквал негодования. Официальные лица Киева с критикой отреагировали на заявления понтифика. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь папы римского «пропагандой империализма».
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Анастасия Крестьянова