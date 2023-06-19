В Киеве признали, что Москва пыталась вести переговоры до начала СВО

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Глава офиса президента Украины Ермак: Российская сторона до начала спецоперации пыталась вести переговоры с Киевом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что до февраля 2022 года Россия пыталась добиться своих целей путем переговоров с украинской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Он отметил, что Киев согласился на Минские соглашения под давлением западных стран. Однако в настоящее время Украине не требуются посредники для переговоров.
Ермак добавил, что сейчас Киев старается «выиграть битву» за ряд стран, поддерживающих дружеские связи с РФ, среди которых Индия и Бразилия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года», — цитирует издание слова собеседника.
Ермак добавил, что сейчас Киев старается «выиграть битву» за ряд стран, поддерживающих дружеские связи с РФ, среди которых Индия и Бразилия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян