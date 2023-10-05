В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи

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Власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью испанскому изданию El País.
«Мы выполнили все запрошенные [Брюсселем - прим. ред.] реформы в отношении политических критериев, поэтому, если будет положительная оценка со стороны Европейской комиссии, переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее», — считает Стефанишина.Вице-премьер также рассказала, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности. Кроме того, Киев старается избегать напряженности в вопросе дальнейшего оказания поддержки, поэтому Украина «сделала шаг к деполитизации зернового вопроса».
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Алина Юрчак