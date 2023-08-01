В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

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Оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае смерти действующего президента Украины Владимира Зеленского, власть в стране перейдет к Верховной Раде. Об этом он сообщил в беседе с Politico.
Переход власти определен положением конституции, отметил Княжицкий. Он также добавил, что преемственность Радой позволит избежать «вакуума власти».
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