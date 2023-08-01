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В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

Депутат Княжицкий: Власть на Украине перейдет Верховной Раде после смерти Зеленского
01 августа 2023, 09:09

Фото: iStock/Collab Media

Оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае смерти действующего президента Украины Владимира Зеленского, власть в стране перейдет к Верховной Раде. Об этом он сообщил в беседе с Politico.

По словам депутата, в случае утраты возможности осуществлять свои обязанности или при смерти Зеленского, власть в стране перейдет к председателю Верховной Рады. Отмечается, что рейтинг его доверия значительно ниже, чем у действующего президента Украины. ​

Переход власти определен положением конституции, отметил Княжицкий. Он также добавил, что преемственность Радой позволит избежать «вакуума власти».

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#рейтинг
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#переход
#зеленский
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МО КНР: Поставки Тайваню военной помощи являются вмешательством во внутренние дела Китая
01 августа 2023, 08:48

Министерство обороны КНР сделало серьезное представление американским властям из-за предоставления США военной помощи Тайваню. Официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй заявил, что такие действия ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.
Ранее администрация Байдена приняла решение предоставить Тайваню военную помощь на сумму 345 миллионов долларов. Тань Кэфэй заявил, что Китай расценивает это как грубое нарушение суверенитета страны и вмешательство в ее внутреннюю политику, передает ТАСС.

Представитель министерства обороны КНР отметил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях Китая и США, которую американской стороне не следует переступать. Он призвал Соединенные Штаты прекратить любые военные контакты с Тайванем и не идти по опасному пути, который может подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Тань Кэфэй также добавил, что китайская армия пристально следит за ситуацией вокруг Тайваня и постоянно находится в состоянии высокой боеготовности.

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#китай
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#нарушение
#администрация
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ВСУ используют поставленную технику не по назначению
Журналист Репке: ВСУ применяют поставленную технику не по назначению
01 августа 2023, 08:41

Фото: iStock/Evgeny555

Немецкий журналист Bild Джулиан Репке обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя её «слишком близко» к передовой.
По его словам, украинские военнослужащие лишились западной техники не в результате боя, а из-за того, что она находилась на передовой и была уничтожена российским огнем, который был открыт по позициям ВСУ.  

Журналист также обратил внимание на то, что командование Украины разделяет большие бригады на маленькие группы, которые оказываются более уязвимыми. Репке подчеркнул, что указанные ошибки привели к потери техники и вооружений, которые западные союзники отправляли на Украину для успешного проведения контрнаступления, еще до его фактического начала. 

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#журналист
#всу
#вооружение
#техника
#украина
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Володин обвинил Киев в торговле детьми
Володин: Киевский режим торгует украинскими детьми
01 августа 2023, 08:30

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам Володина, на Украине широко распространено суррогатное материнство. Многие страны выступают против данного вида бизнеса, однако, многие женщины, чьих супругов призвали на фронт, соглашаются на вынашивание детей за деньги, чтобы обеспечить необходимым свою семью.  

Спикер Госдумы отметил, что киевские власти пытаются угодить западным кураторам, поддерживая в стране торговлю детьми. 

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#деньги
#оружие
#война
#женщины
#страны
#материнство
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Пушков предрек неожиданный исход президентской гонки в США
Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США
01 августа 2023, 08:16

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что судебные тяжбы и коррупционные расследования могут исключить из президентской гонки в США Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. Таким мнением он поделился в своем телеграмм-канале.
Сенатор отметил, что в США пытаются скрыть разоблачения нынешнего главы государства Байдена и его сына. Байден находится в более уязвимом положении, чем Трамп, его не получится «прикрыть» охотой на бывшего американского лидера. 

По мнению Пушкова, Трамп может выйти из предвыборной гонки из-за обвинений и судебных разбирательств, ​а Джо Байден - в силу скандалов, которые его окружают или по состоянию здоровья. ​Он также добавил, что к власти могут прийти совсем новые кандидаты. 

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#сша
#обвинение
#байден
#джо байден
#трамп
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Политолог Миршаймер: Антироссийские санкции не дали ожидаемого эффекта
01 августа 2023, 07:57

Фото: istockphoto/AlexLMX

Антироссийские санкции не дали того эффекта, на который рассчитывал Запад. Причем Россия справилась с ними даже лучше, чем сама ожидала. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.
В беседе с изданием The Greyzone эксперт отметил, что по его мнению даже успешное применение санкций Запада не сломило бы Россию и было бы недостаточным, чтобы нанести ей поражение.

«Думаю, что русские в этой ситуации выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — признался аналитик.

По его мнению, санкции были обречены с самого начала. Причина заключается в том, что Россия убеждена, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине, которая ставит под сомнение само будущее страны как независимого государства. Поэтому Россия сумела справиться с санкционным давлением и в целом обойти ограничения. Это стало серьезным просчетом Запада, заключил эксперт.

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#россия
#санкции
#эксперт
#будущее
#страны
#ограничения
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На Украине растет число уклонистов от мобилизации
В Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт
01 августа 2023, 07:16

Фото: iStock/Olena_Z

Первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ.
По его словам, уклонение от прохождения военной службы расценивается, как препятствование действиям Вооруженных сил Украины. Он отметил, что данная проблема должна контролироваться правоохранительными органами. 

Павлюк заявил, ​что данная тенденция связана с отношением общества к военной службе во время действия военного положения. Замминистра оборонного ведомства Украины подчеркнул, что на проблему уклонения необходимо обратить внимание и начать бороться с ее проявлением в ближайшее время. 

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#мобилизация
#украина
#военные
#всу
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Париж отрицает подготовку военной интервенции в Нигер
BFMTV: Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не вынашивает планов военной интервенции в Нигер
01 августа 2023, 07:09

Фото: официальный сайт МИД Франции

Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране после произошедшего там несколько дней назад военного переворота. Об этом заявила министр иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.
«Мы категорически отрицаем, это ложь. Наш единственный приоритет - это обеспечение безопасности наших сограждан», — заявила госпожа министр в ответ на просьбу прокомментировать заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.

31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию.
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».

Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.

Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.

Франции принадлежит сейчас большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для Парижа, поскольку Францичядополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

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#франция
#мид
#нигер
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В США предупредили о рисках преждевременной смерти Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский идет к преждевременной смерти, совершая теракты
01 августа 2023, 06:59

Фото: сайт Кремля

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима президента Украины Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению американского аналитика, террористические атаки киевского режима являются отчаянием. Он также добавил, что Украина стремительно движется к поражению. Эксперт обратил внимание на то, что около 90 процентов техники, которая была поставлена Киеву уже уничтожена российскими подразделениями. ВСУ не могут ничего противопоставить России и атакуют другие цели.

Подобные действия Зеленского говорят о том, что он идет к своей преждевременной смерти, отметил Джонсон. 

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#эксперт
#украина
#всу
#сша
#владимир зеленский
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Сенатор США Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО
01 августа 2023, 05:24

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм cчитает, что использование Россией использование ядерного оружия на Украине будет аналогично атаке на НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится в твите сенатора.

Такое мнение Грэм обосновал близостью территории Украины к Североатлантическому альянсу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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#россия
#украина
#сша
#ядерное оружие
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