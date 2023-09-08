В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину

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Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину для того, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным издания, Блинкен приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, которые запланированы на 18–19 сентября. Однако госсекретарь США приехал гораздо раньше и захотел лично увидеться с украинским президентом и другими политическими деятелями.
Бортник утверждает, что одна из причин визита Блинкена — это подготовка встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Ранее бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.
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Бортник утверждает, что одна из причин визита Блинкена — это подготовка встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.
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Екатерина Коршунова