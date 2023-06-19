В Киеве рассказали, как Путин унизил Зеленского одним договором

Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, что Путин стамбульским договором дискредитировал Зеленского
Российский президент Владимир Путин, продемонстрировав всему миру парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, буквально дискредитировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он также добавил, что киевский режим уже неэффективен и не может привести Украину к дальнейшему развитию.
Ранее Соскин заявлял, что Зеленскому нужно выдвинуть импичмент из-за неудачной попытки контрнаступления Вооружённых сил республики в зоне спецоперации. Кроме того, он призвал ввести ответственность против организаторов контрнаступательных действий.
«Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством», — отметил бывший украинский чиновник.
Ранее Соскин заявлял, что Зеленскому нужно выдвинуть импичмент из-за неудачной попытки контрнаступления Вооружённых сил республики в зоне спецоперации. Кроме того, он призвал ввести ответственность против организаторов контрнаступательных действий.
Андрей Гаврилов