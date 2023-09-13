В Киеве сделали вывод о желании Зеленского убивать украинцев

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается отказывается от мирных переговоров с Россией, такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Ранее Владимир Путин заявил, что если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.
По мнению эксперта, именно Зеленскому наиболее выгодно продолжение украинского конфликта. В коррумпированной Украине военные действия приносят очень много денег, которые идут в карман к правительству. Смерти же десятка тысяч украинцев Зеленского ничуть не волнуют, подытожил Соскин.
Читайте также:
Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления
Подоляк неумело оправдался за слова об интеллекте Индии и Китая
«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Читайте также:
Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления
Подоляк неумело оправдался за слова об интеллекте Индии и Китая
Евгения Парфентьева