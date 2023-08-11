В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта

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Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия Херсонского морского порта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что Херсонский морской порт начал работать в прежнем режиме летом прошлого года. На территории порта возобновлялась работа по судоходству. предполагалось, что порт сможет обслуживать весь речной транспорт области. Однако, после вхождения региона в состав РФ, Украина начала наносить по нему массированные удары, не признал легитимность референдума.
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