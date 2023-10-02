В Киеве состоится заседание глав МИД стран Евросоюза

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сегодня проведёт неформальное собрание Совета МИД государств ЕС.
Об этом Жозеп Боррель написал в соцсети X.
Ранее глава внешнеполитической службы блока утверждал, что Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте бюджета без помощи Украине. Боррель надеется, что это решение пересмотрят.
Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».
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«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины – в ЕС», –сообщил Боррель.
Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».
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Мария Фирсова