Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Киеве состоится заседание глав МИД стран Евросоюза

В Киеве состоится заседание глав МИД стран Евросоюза

02 октября 2023, 13:26
Фото: istock / sinonimas

Фото: istock / sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сегодня проведёт неформальное собрание Совета МИД государств ЕС.
Об этом Жозеп Боррель написал в соцсети X.

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины – в ЕС», –сообщил Боррель.

Ранее глава внешнеполитической службы блока утверждал, что Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте бюджета без помощи Украине. Боррель надеется, что это решение пересмотрят.

Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

Читайте также:

Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине

Экс-советник Кучмы: Зеленский виноват в плохих отношениях Украины и Словакии

Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине


#ес
#киев
#украина
Читайте нас в
Экс-советник Кучмы: Зеленский виноват в плохих отношениях Украины и Словакии
02 октября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с его окружением виновны в ухудшении отношений со Словакией. К этому также причастен украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал он.
Соскин добавил, что если руководство Украины не будет восстанавливать отношения со Словакией, то события в Киеве могут развиться по «плохому сценарию».

Кроме того, внеочередные парламентские выборы прошли в Словакии в субботу, 30 сентября, на которых, по предварительным результатам, победу одержала партия Smer. По мнению Соскина, победа пророссийской партии может «серьезно аукнуться Украине».

Читайте также: 
Пушков резко ответил министру обороны Британии

В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

#выборы
#президент
#партия
#министр
#отношения
#youtube
#заявление
#владимир зеленский
Читайте нас в
Япония не может договориться с РФ о вылове рыбы на юге Курил
02 октября 2023, 12:30

Фото: istockphoto/blew_i

Японские рыбаки не могут начать на юге Курил промысел одноперого терпуга, который обычно начинается в середине сентября.
Токио не может найти компромисса в этом вопросе с Россией, сообщает телеканал NHK.
 
Вылов терпуга в данном районе традиционно начинается в середине сентября, но в 2023 году местные рыбаки имеют право ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остался и старт промысла осьминога, который обычно проходит в середине октября.
 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ не может согласовывать консультации по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, которые ввела японская сторона.

Ранее Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве, сообщила, что Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов. 

Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.

Читайте также:

МИД Японии: Страна продолжит санкции против России

Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

Лимаренко осудил Японию за сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
#япония
#россия
#рыба
Читайте нас в
Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине
02 октября 2023, 12:15

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео считает, что США ослаблены конфликтом на Украине, также ухудшилось и положение стран Европы. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.
По его словам, мир стал менее безопасным после вступления Джо Байдена на пост президента США.

«Америка стала более слабой из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении», - считает Помпео.

Он также призывает и дальше оказывать поддержку Украине для того, чтобы она имела возможность защищать свой народ и суверенитет. Помпео также назвал Грецию жизненно важным партнером для союзников Киева, так как именно греческий порт Александруполис стал важным узлом для перевозки переданного Украине западного вооружения.

Читайте также:

Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине

CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США

Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
#сша
#перевозки
#мир
#запад
#вооружения
Читайте нас в
Молдавия перестанет покупать газ у «Газпрома»
02 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Smederevac

Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома».
Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.
 
«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.
По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников. Она закупила его на европейском рынке.
 
«Более того, нам удалось сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — подытожил Парликов.
В Молдавии в данный момент действует режим ЧП, который объявили в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким ростом цен на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.

Читайте также:

Нидерланды прекратили работу крупнейшего европейского газового месторождения

Конгрессмен США Гаетц подаст ходатайство об отстранении спикера Маккарти

Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа

#газ
#газпром
#европа
Читайте нас в
ВСУ разрешили бить по российским военным, используя Storm Shadow
Шаппс: ВСУ могут наносить удары по ВС РФ с помощью Storm Shadow
02 октября 2023, 11:49

Фото: iStock/ovbelov

Украинские военные могут наносить удары по ВС РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», — говорится в статье.

При этом Шэппс также призвал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь, подчеркнув, что президент России Владимир Путин нарушил мир в Европе.

Ранее Шэппс также заявлял, что британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины. Он уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

Читайте также:

Times: Экс-глава Минобороны Великобритании Уоллес пытался сорвать поставку американских вертолетов Chinook

Breitbart: Отставка британского министра обороны Уоллеса является плохой новостью для Украины

Пушков резко ответил министру обороны Британии
#помощь
#военные
#владимир путин
#минобороны
#ракеты
Читайте нас в
Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине
Боррель: Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте по бюджету без помощи Киеву
02 октября 2023, 11:03

Фото: istock / sinonimas

Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Об этом заявил Жозеп Боррель в беседе с испанской газетой Pais.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово», — заявил Боррель.
Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Украине необходимо приложить усилия для вступления в Евросоюз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Пушков резко ответил министру обороны Британии

В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

#сша
#помощь
#сми
#поддержка
#дипломат
#всу
Читайте нас в
CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США
02 октября 2023, 11:01

Фото: iStock/artJazz

Руководства западных стран могут прекратить поддержку Украины, следуя примеру США, которые приостановили финансирование. Такое мнение выразил в эфире CNN корреспондент канала Фредерик Плейтген.
«Много стран делают это, потому что США это делают. Если США прекратят помогать, это, определенно, может привести к охлаждению других стран», - говорит Плейтген.

Он привел в пример то, что Германия отправляет Украине РСЗО MARS, только потому, что США передают РСЗО HIMARS. Согласно имеющейся договоренности, немцы готовы отправлять оружие Киеву, если это будут делать США.

Таким образом, по словам корреспондента, Украину жду катастрофические последствия, если США прекратят оказывать финансовую поддержку, так как именно штаты являются лидером среди всех стран по оказанию помощи Киеву.

Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

Читайте также:

Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится

В Словакии рассказали об отношении к Украине

Конгрессмен США Гаетц подаст ходатайство об отстранении спикера Маккарти
#сша
#помощь
#оружие
#поддержка
#байден
Читайте нас в
Две европейские страны присоединились к запрету на въезд авто из России
02 октября 2023, 10:09

Фото: istockphoto/djedzura

Власти Хорватии и Франции запретили автомобилям из России пересекать границу.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.
 
При этом французские власти сообщали, что планов запрещать въезд машин из России нет. По мнению Евгения Шмидтав ближайшее время  список государств, которые применяют санкции к авто с российскими номерами, будет расширен.
 
10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные машины, смартфоны и косметику. Это расценивается как импорт. Под ограничения попали драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, а также зубные пасты, прицепы и полуприцепы, яхты и фотокамеры.

Ранее Болгария, 2 октября, ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.

Читайте также:

Россияне не смогут въехать в Болгарию на своём авто

«Авто.ру»: Больше половины российских водителей не знают о новых штрафах с 1 сентября

Минтранс Подмосковья рекомендует завершать мотосезон
#санкции
#европа
#автомобили
Читайте нас в
Россияне не смогут въехать в Болгарию на своём авто
02 октября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/rarrarorro

Болгария запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.

По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью.

«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
Читайте также:

Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику

Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

Запад задал Зеленскому неприятный вопрос
#болгария
#автомобили
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф