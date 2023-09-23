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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевские власти не вкладываются в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По мнению Соскина, русские сделали в Мариуполе больше, чем президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в украинских городах. Он выразил мнение, что деньги Запада были разворованы.
Соскин дополнил, что украинская власть не может защитить.
Напомним, ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. По мнению Акена, западные страны по-прежнему думают только об оружии.
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Соскин дополнил, что украинская власть не может защитить.
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Екатерина Коршунова