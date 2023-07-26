В Киеве возмутились продлением военного положения на Украине

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Решение украинского лидера Владимира Зеленского продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней указывает на его страх проиграть выборы. Так считает советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.
Он подчеркнул, что политика Зеленского всегда завершается провалами. Он объяснил, что Украина так и не стала членом НАТО, а РФ отказалась продлевать зерновую сделку. По его словам, Украина – полный банкрот, ничего не производит и доведена нынешним правительством до дефолта.
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