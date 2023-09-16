В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев потерял доступ к Черному морю из-за присутствия в нем российского флота. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, называется «огненный мешок».
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Екатерина Коршунова