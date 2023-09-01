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Киевские власти опасаются, что глава США Джо Байден может предать Владимира Зеленского перед американскими выборами, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией», - прокомментировал ситуацию Крук.
По мнению эксперта, власти Киева боятся, что Запад начнет толкать их к мирному урегулированию конфликта, поскольку это будет означать поражение Украины и потерю территорий.
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Евгения Парфентьева