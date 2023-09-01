В Киеве заявили, что для проведения выборов Украине необходимы ЗРК Patriot

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
Он напомнил, что в марте 2024 года на Украине должны пройти выборы, к которым страна готова в рамках демократической процедуры. Однако Подоляк заявил, что для этого для граждан нужно будет обеспечить безопасность, а также права на агитацию.
При этом он добавил, что на проведение выборов потребуется большая сумма денег, которую нельзя просто взять и направить на предвыборный процесс при дефиците бюджета. Таким образом, Подоляк отметил, что Украина готова провести выборы, однако для этого потребуется финансовая помощь стран Запада.
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«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа», - сказал Подоляк в рамках телемарафона.
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Элина Позднякова