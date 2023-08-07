В Киеве заявили, что компромиссных позиций в отношении России быть не может

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только в случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а страны Запада прекратят снабжать Украину вооружением. Об этом сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.