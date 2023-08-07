В Киеве заявили, что компромиссных позиций в отношении России быть не может

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.
Подоляк подчеркнул, что в отношении России не может быть принято никаких компромиссных решений.
Накануне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к проведению переговоров с Украиной, о чем говорила прежде. Она отметила, что в отличие от украинской стороны, Россия была и остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса.
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Подоляк подчеркнул, что в отношении России не может быть принято никаких компромиссных решений.
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Анастасия Крестьянова