Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Киеве заявили, что компромиссных позиций в отношении России быть не может

В Киеве заявили, что компромиссных позиций в отношении России быть не может

Подоляк: Никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может
07 августа 2023, 14:00

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.

Подоляк подчеркнул, что в отношении России не может быть принято никаких компромиссных решений.


Накануне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к проведению переговоров с Украиной, о чем говорила прежде. Она отметила, что в отличие от украинской стороны, Россия была и остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса.

Читайте также:

МИД: Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса

В МИД РФ назвали условие урегулирования конфликта на Украине

МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

#москва
#россия
#мид
#мария захарова
#мид рф
Читайте нас в
В Подмосковье подано больше всего заявлений на участие в ДЭГ
07 августа 2023, 14:04

Фото: Istockphoto / golubovy

Московская область возглавила топ-5 регионов России по количеству заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Туда также вошли Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области, сообщается на сайте Минцифры.
Всего россияне подали на «Госуслугах» более 400 тыс заявлений для участия в ДЭГ. Такой вид голосования доступен для жителей 25 регионов, 18 из них пользуются такой возможностью впервые. 
 
Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

Читайте также:

В Подмосковье стартовало адресное информирование избирателей о выборах губернатора

На дополнительные выборы в Мособлдуму зарегистрировали пять кандидатов

Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей
 

#голосование
#единый день голосования
#едг
#выборы
#дэг
#минцифры
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
07 августа 2023, 14:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера. Об этом сообщает агентство ANP.
Ранее повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Напомним, Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.

Читайте также:

Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
#франция
#страны
#полеты
#нигер
#протесты
Читайте нас в
МИД: Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса
07 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/iDymax

Россия по-прежнему готова пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и готова ответить на серьезные предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия высоко ценит старания стран Глобального Юга, направленные на урегулирования украинского конфликта.

«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», - заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что никакие встречи по урегулированию конфликта на Украине не имеют значения без участия в них России.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию.

Читайте также:

МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

В МИД РФ назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Рябков: участие стран БРИКС в Джидде может донести западным партнерам Киева здравый смысл
#россия
#мид
#встреча
#отношения
#мид рф
#захарова
#переговоры
Читайте нас в
В МИД РФ назвали условие урегулирования конфликта на Украине
Захарова: устойчивое урегулирование конфликта возможно, если ВСУ прекратят боевые действия
07 августа 2023, 12:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только в случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а страны Запада прекратят снабжать Украину вооружением. Об этом сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Захарова утверждает, что «должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус». Она отметила, что Россия борется за признание новых территориальных реалий, прав русскоязычных граждан Украины, а также за ее демилитаризацию и денацификацию.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».

Читайте также:

МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
#россия
#дмитрий медведев
#мид
#право
#оон
#захарова
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России
Иранский министр иностранных дел отверг утверждения о поставке БПЛА России
07 августа 2023, 12:50

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта.
По его словам, эскалации конфликта способствует поставка западными странами вооружения на Украину. Об этом он сообщил в ходе беседы с японским коллегой, его слова приводит телеканал NHK.  

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна никогда не поставляла БПЛА России.   Абдоллахиян также подчеркнул, что Россия является для Ирана важной соседней страной и государства сотрудничают в различных областях, в том числе экономической. Однако, информация о направлении России дронов, не является действительной. Так как именно вооружение способствует разрушениям и продолжению боевых действий, заключил он.

Читайте также: 

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

В Джидде представили альтернативный план по Украине

Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
#россия
#бпла
#вооружение
#вооружения
#рф
Читайте нас в
Украина стала крупнейшим получателем американской помощи
WP: Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны
07 августа 2023, 12:15

Фото: iStock/alzay

Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на данные Пентагона и Госдепа США.
По информации авторов статьи, США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.

Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. Издание сообщает, что помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники. 

Ранее сообщалось, что военная помощь Тайваню со стороны США не понравится украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также: 

В США спрогнозировали потери ВСУ до конца лета

Царьград: США уже совершили главное в истории человечества военное преступление

В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину


#сша
#помощь
#производство
#страны
#всу
#военная помощь
Читайте нас в
В Подмосковье стартовало адресное информирование избирателей о выборах губернатора
07 августа 2023, 11:15

Фото: Мособлизбирком

В Московской области 7 августа стартовало адресное информирование избирателей о выборах губернатора региона. Об этом говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий будут проводить подомовой обход избирателей. Жителям Подмосковья расскажут о днях и времени голосования; информационных ресурсах, позволяющих узнать о своем избирательном участке; сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования; о зарегистрированных кандидатах на должность губернатора Московской области и о возможных формах голосования. 

Информирование планируется провести в два этапа: с 7 по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября.   Во время подомового обхода члены участковых избирательных комиссий будут использовать специально разработанный цифровой сервис ЦИК России «Мобильная УИК». 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

Читайте также:

На дополнительные выборы в Мособлдуму зарегистрировали пять кандидатов

Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей

В Подмосковье продолжают обучать наблюдателей для выборов-2023


 

#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#дэг
#едг
#подмосковье
#московская область
#губернатор
Читайте нас в
Военная помощь Тайваню со стороны США не понравится Зеленскому
InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение США поставить оружие Тайваню
07 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военный аналитик Драго Босник заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Таким мнением он поделился в статье для InfoBRICS.
По словам Босника, бесконечно коррумпированный киевский режим наверняка не радостно воспримет подобную новость.  

Прежде, американское издание Financial Times сообщало, что лидер США Джо Байден рассматривает вопрос финансирования вооружения для Тайваня. Автор статьи отметил, что такой шаг станет беспрецедентным и как на него отреагирует Зеленский, остается только догадываться.  

Военный аналитик также добавил, что Украине, вероятно, придется делиться оказываемой ей помощью. 

Читайте также: 

В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

Экс-советник Кучмы Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает ВСУ

В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину



#сша
#зеленский
#вооружения
#байден
Читайте нас в
Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей
07 августа 2023, 09:23

Фото: сайт Кремля

Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.
«С учетом применения кассетных боеприпасов растет количество жертв среди мирных жителей. Киев делает это целенаправленно, перегружает нашу ПВО», — заявил Пушилин.

Накануне вечером Пушилин сообщил об обстреле Куйбышевского района Донецка кассетными боеприпасами. По его словам, пострадали пять человек. Также повреждения получили восемь домой и здания городской инфраструктуры.

Читайте также:

ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами

Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии
#человек
#всу
#киев
#пво
#пушилин
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников