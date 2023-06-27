В Киеве заявили, что надеются получить первые F-16 до конца текущего года

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Глава офиса Зеленского Ермак: Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от Запада до конца текущего года. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.
По его словам, западные партнеры должны предоставить боевые самолеты Киеву. Он также выразил надежду на то, что это произойдет до конца 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дания раньше спишет F-16, что может ускорить передачу этих истребителей Украине.
По его словам, западные партнеры должны предоставить боевые самолеты Киеву. Он также выразил надежду на то, что это произойдет до конца 2023 года.
Анастасия Крестьянова