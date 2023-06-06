В Киеве заявили, что РФ не сможет остановить «освобождение» Украины

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Отметим, что такое заявление он сделал после того, как состоялось совещание СНБО, которое провел украинский лидер Украины Владимир Зеленский из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС.
«Кратко об итогах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло», - уверен Данилов.
Напомним, что киевский режим обвиняет российскую сторону в разрушении Каховской ГЭС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц заявил о новом измерении конфликта из-за разрушения Каховской ГЭС.