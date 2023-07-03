В Киеве заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

Саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, может оказаться самым значимым после того, что состоялся в Бухаресте еще в 2008 году. Об этом в социальных сетях написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.