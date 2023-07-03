В Киеве заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

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Саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, может оказаться самым значимым после того, что состоялся в Бухаресте еще в 2008 году. Об этом в социальных сетях написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он выразил уверенность в том, что странам, которые входят в НАТО, необходимо осознавать глобальную и историческую ответственность перед всеми жителями планеты. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что самому альянсу следует показать «стальную волю, неразрывное единство и силу духа».
Он также отметил, что достичь результата можно лишь в том случае, если будут приняты серьезные решения. В связи с этим, он потребовал дать Украине разрешение на получение членства в НАТО.
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Он также отметил, что достичь результата можно лишь в том случае, если будут приняты серьезные решения. В связи с этим, он потребовал дать Украине разрешение на получение членства в НАТО.
«Этого можно достичь не яркими речами, а лишь конкретными решениями: нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО в обозримой временной перспективе и конкретные масштабные решения по усилению военной поддержки украинских защитников», подытожил Подоляк.
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Татьяна Лаврова