Фото: iStock/JARAMA
Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский узурпировал власть на территории государства и продолжает удерживать ее незаконно. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, глава государства продлевает военное получение в стране незаконно. Он подчеркнул, что именно из-з этого режима откладываются украинские выборы.
Соскин призвал граждан Украины «навести порядок», изменив действующую власть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина подтвердила проведение в Дании встречи по мирному плану Зеленского.
«Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти», - отметил Соскин.
Соскин призвал граждан Украины «навести порядок», изменив действующую власть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина подтвердила проведение в Дании встречи по мирному плану Зеленского.
Татьяна Лаврова