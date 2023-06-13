В Киеве Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

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Зеленский может столкнуться с большими проблемами из-за стран Восточной Европы, которые выступают против поддержки Украины
Некоторые страны Восточной Европы формируют коалицию и выступают против президента Украины Владимира Зеленского и накачки Киева вооружением. Такое мнение выразил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Эксперт уверен, что у Зеленского появляется очень много противников среди руководств стран Восточной Европы.
Он также выразил уверенность в том, что со временем ситуация будет ухудшаться. По его словам, в случае создания коалиции, Зеленский приобретет множество проблем.
Ранее Соскин также предупреждал, что весь военный контингент Вооружённых сил Украины, который будет брошен на контрнаступление в зоне спецоперации, ликвидируют российские бойцы.
Эксперт уверен, что у Зеленского появляется очень много противников среди руководств стран Восточной Европы.
«В Восточной Европе становится больше государств, выступающих против поддержки Украины в конфликте с Россией, - к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия», - заявил Соскин в своем блоге на YouTube.
Он также выразил уверенность в том, что со временем ситуация будет ухудшаться. По его словам, в случае создания коалиции, Зеленский приобретет множество проблем.
Ранее Соскин также предупреждал, что весь военный контингент Вооружённых сил Украины, который будет брошен на контрнаступление в зоне спецоперации, ликвидируют российские бойцы.
Элина Позднякова