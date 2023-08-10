В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

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Исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что прихожан могут начать выгонять с территории монастыря водой из шлангов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Сотрудники заповедника намерены опечатать корпуса монастыря. Из помещений они насильно вытесняют прихожан церкви. Полицейские оцепили здание заповедника и не допускают прохода граждан внутрь. Постояльцы монастыря жалуются, что у них нет места для ночевки, а на территории лавры находятся их личные вещи, которые они не могут забрать.
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Анастасия Крестьянова