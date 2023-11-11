В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога

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Серии взрывов зафиксированы в Киевской области, сообщает украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
По информации источника, в Киеве была объявлена воздушная тревога. На данный момент дополнительных деталей нет.
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Артем Кузьмин