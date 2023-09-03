В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене

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В пресс-службе МВД республики сообщили, что оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Представитель пресс-службы заявил, что Первомайским районным судом Бишкека депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ. Сообщается, что на данный момент следствие продолжается.
Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов.
Напомним, ранее бывшего генерала-майора Службы безопасности Украины приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Кроме обвинения в государственной измене, бывший генерал СБУ подозревался в попытке совершения террористического акта.
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Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов.
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Екатерина Коршунова