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В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС

МИД КНР напомнил Аргентине, что основная цель БРИКС — укрепление единства
01 декабря 2023, 17:34
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление будущей главы МИД Аргентины Дианы Мондино о том, что южноамериканская страна не планирует присоединяться к БРИКС. Он напомнил, что БРИКС является открытой платформой, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества.

Он также добавил, что механизм сотрудничества объединения является важным инструментом для защиты интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Кроме того, отметил китайский дипломат, государства-участники платформы рады приветствовать любую страну, которая пожелает присоединиться к этой международной семье.

Ранее Мондино заявляла, что Аргентина на собирается вступать в БРИКС в том числе и потому, что власти страны не располагают средствами для взноса в Новый банк развития БРИКС.

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В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ
В ЕС после слов Лаврова о Борреле напомнили о единстве Запада в осуждении России
01 декабря 2023, 18:03

Фото: iStock/artJazz

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Скопье, где проходила министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Во внешнеполитической службе Европейского союза напомнили о якобы «единстве» Запада в осуждении «агрессивных действий» РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать. 

Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

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СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Reuters: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
01 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/butenkow

Лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Об этом передает агентство Рейтер.
Отмечается, что Европейский союз по-прежнему намерен поддерживать Украину. По мнению высокопоставленного чиновника ЕС, даже если план по передаче 50 миллиардов евро не удастся осуществить, то Украине все равно «можно ожидать некоторой помощи».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает кризис из-за Украины. По информации издания, этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Уточняется, что серьезные неудобства европейским политикам создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям
01 декабря 2023, 17:05

Фото: istockphoto/AlexLMX

Министерство иностранных дел Финляндии запустит обучающие онлайн-курсы по антироссийским санкциям. В стране Суоми такое решение принято раньше всех прочих государств Евросоюза.
Такие курсы для бизнеса по реализации санкций против России будут организованы с целью повышения их эффективности. Об этом сообщается в пресс-релизе финского внешнеполитического ведомства. Курс включает в себя несколько часов онлайн-лекций и предполагает выдачу сертификата.

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что с точки зрения эффективности санкций очень важно, чтобы и фирмы, и власти знали, каким образом их следует применять. Курс включает в себя раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, а также практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

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#финляндия
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После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
FT: после интенсивной фазы операции Израиля в Газе начнется период стабилизации
01 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/Gilnature

После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе начнется период «стабилизации». Об этом пишет Financial Times.
Как сообщает издание, остается неизвестным, будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в период «стабилизации». Отмечается, что Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более. 

Самая напряженная фаза данной операции ожидается в начале следующего года. По данным источника, у этой операции не будет четкого окончания.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. 

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#операция
#израиль
#палестина
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#конфликт
#война
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Захарова: «Западная идеология низвела человека до самого дна»
01 декабря 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался.
«На Западе начали извращать всё то, что являлось нашими общими основами. <…> Запад сам начал предавать во многом им же созданные нормы. В последние десятилетия он не столько отказывается от них, сколько извращает. Так, есть понимание того, что такое права человека, но до какого абсурда это понятие дошло на Западе. Западная идеология низвела человека до самого дна. Можно из человека делать что угодно и низводить его до уровня даже не животного, а чего-то совершенно неподобающего», — поделилась в беседе с «Царьградом» Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что именно политика США способствовала усложнению ситуации в мире, в частности в палестино-израильском конфликте. В беседе с RT она отметила, что необходима реализация определённых мер международной безопасности, в том числе резолюции Совета Безопасности о прекращении конфликта.

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#мария захарова
#запад
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Economist: Запад мог сделать гораздо больше, чтобы помешать планам России
01 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/macky_ch

России с успехом удаётся реализовывать свои планы из-за отсутствия стратегического мышления у Запада, об этом пишет издание Economist.
«Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны процветающей европейской демократией», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

Он также отметил, что у Запада ​было гораздо больше ресурсов, с помощью которых можно было бы попробовать помешать планам ​России. Однако, из-за своего самодовольства, западные лидеры понадеялись, что им не придётся прикладывать слишком много усилий, чтобы победить Россию. В результате, они крупно просчитались, заключили в Economist.

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#украина
#власть
#европа
#сша
#россия
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Израиль планирует начать операцию на юге Газы, пишут СМИ
FT: Израиль планирует параллельно с операцией на севере Газы продвигаться на юге
01 декабря 2023, 15:34

Фото: iStock/e-crow

Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. По информации издания, операция Израиля на юге буде сосредоточена  на городах Хан-Юнис и Рафах.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
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#израиль
#палестина
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Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной
01 декабря 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной. Об этом Вучич рассказал журналистам.
Отмечается, что в рамках встречи Вучич также предложил найти время и организовать двустороннюю встречу с белорусским лидером. 

Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую сербские власти проводят в отношении республики. Примерно в это же время белорусский посол был направлен в Белград.

Ранее Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и Палестиной.

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#сербия
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Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН
01 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
Причина в том, что на подиуме находился также белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента Литвы, было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом для нападения России на Украину и, к тому же, ответственно за катастрофические последствия для окружающей среды.

В сообщении также указано, что подобные снимки часто называют «семейными фото», а Лукашенко отнюдь не является членом семьи, к которой перечисленные государства хотели бы принадлежать.

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