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Китайский журналист Чэнь Вэйхуа прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «смелой» Европе. В соцсети X он заявил, что фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе.
«Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа для Евросоюза. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», — говорится в публикации.
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