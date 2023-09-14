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В Китае назвали фон дер Ляйен «американским пуделем»

14 сентября 2023, 04:23
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «смелой» Европе. В соцсети X он заявил, что фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе.
«Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа для Евросоюза. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», — говорится в публикации.

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#санкции
#катастрофа
#ес
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Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента
14 сентября 2023, 04:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает, что запуск республиканцами процедуры его отстранения от власти преследует цель остановить работу федерального правительства. Об этом в четверг пишет РИА Новости.
«Насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства ... Мне же надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан», — сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном специально для сбора средств на его предвыборную президентскую кампанию.

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

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#сша
#байден
#конгресс сша
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Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих
14 сентября 2023, 03:31

Фото: iStockLiudmila_Chernetska

Украина c начала спецоперации потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих. Об этом заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ссылаясь на сведения разведки и информацию в открытых источниках.
В разговоре с РИА Новости Гагин привел в пример социальную рекламу одного из украинских операторов мобильной связи, в которой сообщалось, что около 400 тысяч его абонентов больше никогда не ответят на звонок.

«И это данные только одного оператора. А их несколько», — подчеркнул Гагин.

По его словам, такие цифры не учитывают так называемых санитарных потерь, ведь многие украинские солдаты и офицеры стали инвалидами и уже не вернутся в строй. Не учтены, кроме того, и пропавшие без вести бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому срыву», — подытожил советник главы ДНР.

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#всу
#сво
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Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки
14 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/ValleraTo

Между Польшей и Украиной началась «аграрная война» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз в страну украинского зерна. Об этом сообщают Вести.ua.
«Украина и Польша начали «аграрную войну». Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — пишет украинское издание.

Автор материала отмечает, что весной 2023 года, после того, как польские фермеры устроили забастовку из-за снижения цен на зерно, начался конфликт между Польшей и Украиной. Он был спровоцирован ввозом с Украины в Польшу более дешевого зерна. Польские политики в преддверии выборов также неоднократно высказывались об отношениях с Киевом в сельскохозяйственной сфере.

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#конфликт
#зерно
#украина
#ограничения
#польша
#зерновая сделка
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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
14 сентября 2023, 02:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял официальное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сейчас находится в РФ с официальным визитом, ответно посетить КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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#владимир путин
#ким чен ын
#россия
#кндр
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Digi24: Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских дронов
14 сентября 2023, 00:16

Фото: iStock/CatEyePerspective

Глава правительства Румынии Йол-Марчел Чолаку на встрече с журналистами прокомментировал падение обломков российских дронов на территории страны
«Были какие-то остатки беспилотников, пересекавших Дунай, но мы не говорим о нападении на Румынию. <...> На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — цитирует заявление Чолаку румынское издание Digi24.

Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.

Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.

В свою очередь, госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии.

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#румыния
#россия
#премьер-министр
#беспилотник
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Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может
14 сентября 2023, 00:06

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО.
В ходе экономического форума в Крынице-Здруй польский лидер ответил на вопрос о саммите НАТО, проходящем в Вильнюсе 11-12 июля. Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы вступления Украины в НАТО.

«С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — цитирует агентство РАР слова президента.

Дуда пояснил, что в силу сути ст. 5 Североатлантического договора (то есть обязательства коллективной обороны), принятие Украины в НАТО сейчас равнялось бы вступлению НАТО в войну с Российской Федерацией.

«Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся», — подчеркнул политик.

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#война
#страны
#лидер
#нато
#сша
#украина
#польша
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ТАСС: Посол США в России Линн Трейси посетила осуждённого за шпионаж Пола Уилана
13 сентября 2023, 23:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В рамках консульского доступа состоялась встреча посла США в Москве Линн Трейси с американским гражданином Полом Уиланом, ранее осуждённым в России за шпионаж. Об этом журналистам сообщил официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер.
«Посол вновь повторила Уилану, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен намерены добиваться его возращения домой», — отметил Миллер.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ сообщила, что нашла у него флеш-карту с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину не признал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепа о разговоре главы российского ведомства Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, в котором фигурировала тема Пола Уилана. Госсекретарь Соединённых Штатов рассказал, что на саммите G20 призвал РФ вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, который осужден на территории России, а также призвал Россию завершить конфликт на Украине.

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#сша
#посол
#россия
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Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и Китая
13 сентября 2023, 23:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен завявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале американского Госдепартамента.
«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — утверждает Блинкен.

Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.

«Таким образом, мы переживаем, как выражается президент Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — резюмировал Энтони Блинкен.

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#сша
#китай
#youtube
#вс рф
#байден
#блинкен
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США признали свою беспомощность в украинском конфликте
Кирби: США не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях
13 сентября 2023, 21:39

Фото: iStock/ValleraTo

США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», посетовал Кирби. 

Он также отметил, что Соединенные Штаты устроит суверенитет Киева, вывод российских войск с территории Украины, а также возвращение новых регионов РФ под контроль киевских властей. 

При этом, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара. Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность.

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