Фото: сайт Кремля
Читатели китайского издания «Гуанча» заметили изменение в поведении Владимира Зеленского после неудач ВСУ
Читатели китайского издания «Гуанча» прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о том, что контрнаступление ВСУ застопорилось из-за больших потерь украинской армии, пишет издание РИА Новости.
Комментаторы отметили изменения в поведении украинского президента после того, как начальная фаза контрнаступления не увенчалась успехом. По мнению читателей, Зеленский стал более сдержанным и аккуратным в высказываниях. Один из комментаторов выразил мнение о том, что Зеленский больше не может двигаться вперед, так как у Киева нет господства в воздухе и превосходства в огневой мощи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский заявил, что мир «устранит» Путина за применение ядерного оружия.
Комментаторы отметили изменения в поведении украинского президента после того, как начальная фаза контрнаступления не увенчалась успехом. По мнению читателей, Зеленский стал более сдержанным и аккуратным в высказываниях. Один из комментаторов выразил мнение о том, что Зеленский больше не может двигаться вперед, так как у Киева нет господства в воздухе и превосходства в огневой мощи.
Анастасия Крестьянова