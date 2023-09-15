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В Китае отстранили от должности министра обороны Ли Шанфу. В настоящее время он находится под следствием, пишет FT со ссылкой на американскую разведку и высокопоставленных чиновников.
«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — говорится в публикации.
Си Цзиньпин и компартия ранее заявили о недопущении коррупции в военных рядах. Кроме того, в августе китайский лидер сменил главу Ракетных войск генерала Ли Ючао и его заместителя Лю Гуанбиня.
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