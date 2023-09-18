В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине

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Высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине являются абсолютным абсурдом и откровенной провокацией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.
В китайском МИД высказывание немецкого дипломата прокомментировали и заявили, что такие заявления расцениваются как политическая провокация. В связи с чем, КНР выражает протест Берлину.
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