В Китае предупредили США после угроз Путину

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Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.
Один из пользователей написал, что американцы высокомерны и невежественны по отношению к другим людям. Другой пользователь портала отметил, что Вашингтон теряет свою силу, по этой причине ему необходимо дестабилизировать ситуацию в других государствах.
Ранее сообщалось, что в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.
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«Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем», — подчеркнул комментатор.
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Екатерина Коршунова