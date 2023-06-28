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Дун Ифан заявил, что Европе стоит как можно скорее «снять розовые очки»
Экономическая устойчивость Старого Света далеко не так совершенна, как это пытаются продемонстрировать политики. Об этом сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао».
По словам научного сотрудника Китайской академии современных международных отношений Дуна Ифана, сообщество Запада лишь хвастается и раздувает стратегическое противостояние. При этом, оно утверждает, что ЕС и США смогут существовать без России. Дун Ифан выразил уверенность в том, что подобные высказывания основываются только на сведениях об экономике стран Южной Европы, для которых основное значение имеет туризм.
По словам научного сотрудника Китайской академии современных международных отношений Дуна Ифана, сообщество Запада лишь хвастается и раздувает стратегическое противостояние. При этом, оно утверждает, что ЕС и США смогут существовать без России. Дун Ифан выразил уверенность в том, что подобные высказывания основываются только на сведениях об экономике стран Южной Европы, для которых основное значение имеет туризм.
«Европейцам стоит снять розовые очки» как можно быстрее», - подытожил Дун Ифан.Ранее «Радио 1» сообщало, что Столтенберг оценил готовность НАТО к защите восточных флангов.
Татьяна Лаврова