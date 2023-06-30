В Китае продают игрушечного Кадырова

Фото: Сайт Кремля
В Китае начали продавать игрушку «по образу» Рамзана Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале сообщил, что в КНР уже выпускают игрушку, которая создана «по образу» главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
По его словам, главу Чечни, действительно, знает весь мир. Он подчеркнул, что Кадыров ставится своей справедливостью и характером.
Отмечается, что на фотообразце представлен человек, который похож на Кадырова. Также уточняется, что желающие могут дополнить игрушку некоторой атрибутикой, например, пистолетом или ботинками.
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По его словам, главу Чечни, действительно, знает весь мир. Он подчеркнул, что Кадыров ставится своей справедливостью и характером.
«Рамзана Ахматовича во всем мире знают, как борца за справедливость с несгибаемым характером», - объяснил министр, добавив, что «наш национальный лидер давно стал доблестным и мужественным» и занимает особое место «в сердцах детей и взрослых», - отметил Дудаев.
Отмечается, что на фотообразце представлен человек, который похож на Кадырова. Также уточняется, что желающие могут дополнить игрушку некоторой атрибутикой, например, пистолетом или ботинками.
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Татьяна Лаврова