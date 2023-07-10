В МИД КНР прокомментировали поставки кассетных бомб США Украине

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала поставки кассетных бомб США Киеву и заявила, что нельзя подливать масло в огонь в украинском конфликте.
Решение о поставке Украине кассетных боеприпасов может привести к гуманитарным проблемам, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В дипломатическом ведомстве также назвали передачу кассетных бомб - безответственной.
Накануне, Белый дом принял решение поставлять Украине кассетные боеприпасы. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Киев предоставил письменные гарантии того, что не будет использовать вооружение по целям на территории России.
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Анастасия Крестьянова