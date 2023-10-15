В Китае раскритиковали действия Израиля в секторе Газа

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Действия Израиля в отношении Палестины уже нельзя трактовать как оборонительные, поэтому им следует прекратить боевые действия, угрожающие жизни местного населения. Об этом заявил министр обороны КНР Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Он отметил, что Китай выступает против любых действий, наносящих вред населению, поскольку они не соответствуют нормам международного права.
По его словам, «действия Израиля вышли за рамки самообороны», поэтому стране следует немедленно выполнить требования международного сообщества и генсекретаря ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа.
Ван И добавил, что страны-соперницы должны избежать дальнейшей эскалации конфликта и провести мирные переговоры.
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По его словам, «действия Израиля вышли за рамки самообороны», поэтому стране следует немедленно выполнить требования международного сообщества и генсекретаря ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова