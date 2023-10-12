В Китае рассказали, кому конфликт Израиля и Палестины принесет выгоду

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Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки может извлечь выгоду из конфликта Израиля и Палестины благодаря масштабным поставкам вооружений. Такое мнение озвучили в китайской газете Global Times.
«Если какая-либо группа и имеет шанс использовать конфликт и получить прибыль от насилия, то это, вероятно, будет военно-промышленный комплекс США. Всякий раз, когда в любой части мира возникает военный конфликт или даже просто региональная напряженность, США всегда могут найти способ превратить его в прекрасную возможность для американских торговцев оружием разбогатеть», — пишут в публикации.Авторы материала обратили внимание на то, что акции производителей оружия из Америки Northrop Grumman и Lockheed Martin выросли в цене после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, Штаты продолжают усиливать напряжение в Тайваньском проливе, продавая оружие тайбэйской администрации, пишет издание.
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Алина Юрчак