В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Цуй Тянькай отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно подчеркивал важность избегания конфликтов и конфронтации. Он подчеркнул, что большинство разумных людей как в Китае, так и в Соединенных Штатах осознают эту необходимость, но при этом подчеркнул, что бездействие не приведет к желаемым результатам. Цуй Тянькай призвал к совместным усилиям обеих сторон для предотвращения наихудшего сценария.
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