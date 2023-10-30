В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Израиль внимательно следит за событиями, развивающимися в Дагестане, говорится в официальном заявлении Тель-Авива, которое было опубликовано на сайте офиса премьер-министра. Он выразил надежду на то, что российские власти обеспечат безопасность своих граждан еврейского происхождения и граждан Израиля в свете сообщений о происшествиях в аэропорту Махачкалы.