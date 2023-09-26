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Отсутствие результатов расследования Дании, Швеции и Германии и других европейских стран по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорит о полном контроле над Европейским союзом со стороны США. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан.
«Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы», — отметил Ван Цзайбан, добавив, что Евросоюз попросту «не смеет озвучивать» результаты расследования без санкции Вашингтона.Эксперт считает, что технические возможности «делать подобные вещи» имелись у американских и британских ВМС. Он полагает, что план по подрыву газопроводов принадлежал США, в то время как Великобритания занималась его реализацией.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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