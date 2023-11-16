В китайском МИД раскрыли подробности переговоров Байдена и Си Цзиньпина

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Переговоры президента США Джозефа Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина были очень глубокими и продлились четыре часа, об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.
«В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества», - прокомментировал ситуацию Ван И.
Он также отметил, что в ходе продлившихся четыре часа переговоров лидеры успели обсудить самые актуальные проблемы сегодняшнего дня: украинский кризис, палестино-израильский конфликт и даже искусственный интеллект.
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