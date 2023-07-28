В КНДР США вынесли грозное предупреждение

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США столкнутся с небывалым кризисом, если решат применить ядерное оружие против КНДР, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на военном параде в КНДР, его цитирует ЦТАК.
«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались», - прокомментировал ситуацию Кан Сун Нам.
По словам министра, НАТО пытается создать «агрессивный военный альянс» при участии Японии и Южной Кореи, против самостоятельных стран тихоокеанского региона.
Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры в Пхеньяне со своим северокорейским коллегой генералом армии Кан Сун Нам. Встреча глав министерств была направлена на укрепление взаимодействия по линии оборонных ведомств.
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