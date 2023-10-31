В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины

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В палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.
Общая сумма предоставляемой помощи для Израиля составляет 14,3 миллиарда долларов, что соответствует сумме, запрошенной Байденом в рамках его комплексного обращения в конгресс. Однако в отличие от предложения президента, данный законопроект, подготовленный республиканцами, не включает средства для поддержки других союзников США.
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