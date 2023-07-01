В Конгрессе призвали перестать финансировать Украину до достижения мира дипломатическим путем

Фото: официальный сайт конгрессвумен Марджори Грин
Конгрессвумен Марджори Грин заявила, что нужно перестать выделять Киеву деньги, пока конфликт не завершится мирными переговорами
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила с законодательной инициативой о запрете любого финансирования Украины до момента завершения конфликта. Об этом она сама сообщила 30 июня в своем Twitter.
«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение конфликта не будет достигнуто», — написала она.
Также Грин призвала перестать поставлять на Украину истребители F-16 и ракеты дальнего действия, для чего внесла поправки в американский закон о национальной обороне. Конгрессвумен отметила, что сейчас важно поддерживать мир, а не продвигать насилие.
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«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение конфликта не будет достигнуто», — написала она.
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Артем Путинцев