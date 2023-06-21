В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим

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Маккол указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для Вашингтона проблемам, включая Тайвань
Глава комитета по внешней политике палаты представителей США Майкл Маккол выразил свое разочарование по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который проходил с 18 по 19 июня. Его заявление было опубликовано во вторник, 20 июня, на веб-сайте комитета.
Маккол подчеркнул, что во время переговоров не было достигнуто прогресса по ряду важных вопросов, которые интересуют Вашингтон, в том числе по вопросам Тайваня, освобождения американцев, задержанных в Китае, торговли фентанилом и действиям Китая на Кубе.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.
Маккол подчеркнул, что во время переговоров не было достигнуто прогресса по ряду важных вопросов, которые интересуют Вашингтон, в том числе по вопросам Тайваня, освобождения американцев, задержанных в Китае, торговли фентанилом и действиям Китая на Кубе.
«Меня глубоко тревожит неудачная поездка госсекретаря Блинкена в Пекин», — отмечается в заявлении представителя конгресса.Маккол также выразил свою озабоченность тем, что 11 часов переговоров и тысячи долларов, израсходованные на визит за счет американских налогоплательщиков, не привели к конкретным результатам, кроме «неопределенного обещания организации будущих встреч».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.
Артем Кузьмин