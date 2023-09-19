В конгрессе США потребовали отчет о переданных Киеву деньгах

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», - заявил Маккарти.
При этом республиканец подтвердил, что члены конгресса встретятся с Зеленским уже в этот четверг во время визита украинского лидера. Маккарти подчеркнул, что действия России не являются верными, однако американцы должны знать, на что тратятся их деньги.
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