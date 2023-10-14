В конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника

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Сенатор-республиканец Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием отстранить от должности помощника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, обвинив его в профессиональной некомпетентности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу письмо конгрессвумен.
«Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — цитирует агентство текст письма.
При этом с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 1,2 тысячи израильтян, напомнила Блэкберн. Кроме того, погибли также свыше двух десятков американских граждан, находившихся в стране.
«Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо», — подчеркнула сенатор от штата Теннесси.
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Диана Аванесян