В конгрессе США потребовали включать в бюджет Пентагона любую помощь Украине

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Он подчеркнул, что теперь любая дополнительная помощь, которая оказывается украинской стороне, должна быть заложена в уже утвержденный бюджет американского оборонного ведомства в размере 886 миллиардов долларов.
«Сначала вы должны показать, для чего вам нужны деньги. Есть определенный процесс одобрения», - отметил Маккарти.
Издание уточняет, что конгресс уже направил на Украину более 110 миллиардов долларов с того момента, как началась СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц заявил о новом измерении конфликта из-за разрушения Каховской ГЭС.