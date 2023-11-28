В конгрессе США призвали прекратить финансировать проигранный конфликт на Украине

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Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство США должно переставать передавать Украине деньги для финансирования уже проигранного конфликта. Об этом она написала в своей соцсети X.
«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не пятьдесят первый штат США», — считает Грин.
По ее словам, любое предложение, в рамках которого планируется совмещение вопроса безопасности американских границ и бесконечное спонсирование Украины является «пощечиной американцам».
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