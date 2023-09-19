В Конгрессе США высмеяли одежду Зеленского на Генассамблее ООН

«Последние враждебные столкновения между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать. Главной целью должно стать совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе», - заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану.Ранее в Администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен. В любом другом раскладе антитеррористические меры будут продолжены.