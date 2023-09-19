В Конгрессе США высмеяли одежду Зеленского на Генассамблее ООН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы надеть, для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Зеленский - не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать - надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги», - написала она в своей соцсети.
При этом она подчеркнула, что отдаст свой голос против дальнейшей помощи Украине.
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