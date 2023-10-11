В Конгрессе США выступили против предложения по объединению помощь Украине и Израилю

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Республиканцы в Конгрессе США раскритиковали предложение по объединению финансовой помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации издания, многие законодатели-республиканцы скептически отнесли к этой идее. Так, член Палаты представителей Майкл Берджесс заявил, что в первую очередь необходимо оказать помощь Израилю и в то же время продолжить обсуждать поддержку Украины. Также по этому поводу высказалась конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, завив что эти вопросы нужно рассматривать по отдельности.
Помимо этого, один из американских чиновников заявил, что у Израиля и Украины разные системы ПВО, поэтому государства не могут претендовать на одно и то же оружие.
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«Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя», — заявила она.
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Алина Юрчак