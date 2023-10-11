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В Конгрессе США выступили против предложения по объединению помощь Украине и Израилю

NBC: В конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю
11 октября 2023, 07:06
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Республиканцы в Конгрессе США раскритиковали предложение по объединению финансовой помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации издания, многие законодатели-республиканцы скептически отнесли к этой идее. Так, член Палаты представителей Майкл Берджесс заявил, что в первую очередь необходимо оказать помощь Израилю и в то же время продолжить обсуждать поддержку Украины. Также по этому поводу высказалась конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, завив что эти вопросы нужно рассматривать по отдельности.

«Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя», — заявила она.

Помимо этого, один из американских чиновников заявил, что у Израиля и Украины разные системы ПВО, поэтому государства не могут претендовать на одно и то же оружие.

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Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября
11 октября 2023, 08:01

Фото: istockphoto/Zerbor

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября. В рамках мероприятия должны состояться переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом сказано в сообщении официального представителя министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, опубликованном на официальном сайте МИД КНР. Главной темой форума станет высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути» во имя совместного достижения общего развития и процветания.

По информации МИД, китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия форума и выступит там с приветственной речью, а также проведет дружественный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые станут участниками форума.

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«Где мои деньги...»: Зеленского высмеяли после слов про Израиль
Зеленского высмеяли в социальной сети Х после слов об Израиле
11 октября 2023, 07:49

Фото: РИА Новости / Стрингер

Пользователи социальной сети X высмеяли украинского президента Владимира Зеленского за его слова про Израиль. Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявлял, что конфликтная ситуация между Израилем и ХАМАС может «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

Цитата Зеленского разлетелась по соцсетям после публикации американским журналистом Джексоном Хинклом. По его мнению, новые обстоятельства «сводят с ума» главу Украины.

Комментаторы предположили, что украинский лидер переживает за снижение стоимость его недвижимости в Израиле, что он специально выкидывает такие фразы, чтобы привлечь внимание, а также считают, что сейчас самое время вести переговоры с Россией. Фразы пользователей приводит РИА Новости.

«Где мои деньги... грустный голос президента», — посмеялся Bujo.
«Больше никаких вечеринок и шикарных домов», — написал ray khan.
«Операция по дебетовой карте отклонена», — пошутил пользователь с ником Jessie.
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#переговоры
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Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
11 октября 2023, 06:30

На официальном портале «ГИС Торги» был размещен лот, представляющий национализированную квартиру, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского и расположена в поселке Ливадия на южном побережье Крыма, передает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики, квартира, ранее оцененная в приблизительную сумму 24 миллионов рублей, была оформлена на имя Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.

Этот объект недвижимости был представлен на открытом аукционе с организатором в лице распорядительной дирекции имущества Республики Крым и проводится в электронной форме. Общая площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.

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Американский военный признался в продаже разведке Китая секретных данных
Служащий ВМС США признал вину в продаже разведке Китая секретной информации
11 октября 2023, 06:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Информационное агентство Reuters сообщает, что сотрудник Военно-морских сил США Вэньхэн Чжао признался в том, что получал взятки за передачу конфиденциальной информации китайской разведслужбе.
26-летний военнослужащий признал, что отправлял куратору из Китая фотографии планов военных учений США в регионе Индо-Тихого океана, а также схем и чертежи радиолокационной системы, используемой на военной базе США на Окинаве, Япония. Согласно информации агентства, за предоставленные КНР сведения Чжао получил около 15 тысяч долларов.

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#разведка
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«Ужасные цифры»: В Польше пожаловались на Россию
Interia: В Польше пожаловались на поставляемый из России пластик
11 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/macky_ch

В Польше отраслевые эксперты бьют тревогу из-за больших объемов импортируемого из РФ «первичного» пластика. Об этом пишет Interia.
«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок. Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала украинского конфликта около 40% предприятий, являющихся членами ассоциации «Польский рециклинг», столкнулись на рынке с дешевым первичным сырьем из России. Потребность на пластмассу в Польше при этом составляет около четырёх миллионов или 7,5% всего спроса ЕС.

«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», — подчеркнули в ассоциации.

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#польша
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#россия
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В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
19FortyFive: Израилю без поддержки США грозит разгром
11 октября 2023, 04:40

Фото: iStock/e-crow

Бывший член конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, в статье для публикации 19FortyFive, высказал мнение о важности поддержки США для Израиля, особенно при определенных условиях, когда существует риск его потенциального поражения.
В своей статье Вейхерт подчеркнул, что без поддержки Соединенных Штатов Израиль может оказаться в уязвимом положении, особенно если организация «Хезболла», которая получает поддержку от Ирана, начнет продолжительную кампанию террора в период, когда Израиль уже ведет борьбу с ХАМАСом.

Кроме того, аналитик выразил свою тревогу о том, что потеря Израиля может отрицательно повлиять на влияние США в регионе Ближнего Востока и даже предоставить возможность Китаю усилить свое влияние в этом регионе.

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ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС
11 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители совершили удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа («террористическому центру» ХАМАС). Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», — цитирует агентство текст сообщения.

В армии Израиля отметили, что район Аль-Фуркан используется ХАМАС как террористический центр, и именно оттуда направляется большинство терактов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#обстрел
#удар
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В России снизились продажи автомобилей с пробегом
В России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре
11 октября 2023, 04:28

Фото: istockphoto.com/teddyleung

Известно из сообщения «Коммерсантъ», что продажи подержанных автомобилей в России снизились в сентябре. По данным издания, сравнивая с августом, продажи могут снизиться примерно на 10 процентов. Эта тенденция связана с увеличением цен на автомобили и ростом процентных ставок по кредитам.
Однако следует отметить, что спрос на подержанные автомобили продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Владимир Желобов, директор по продажам подержанных автомобилей в компаниях «Автодом» и «Автоспеццентр», сообщил, что по сравнению с предыдущим годом общий рост продаж составляет около 20 процентов.

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#спрос
#запад
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В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Румынский сенатор Шошоакэ призвала Зеленского вернуть территорию страны
11 октября 2023, 03:59

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Соответствующий видеоролик доступен на ее странице в Facebook*.
Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — заявила Шошоакэ.

Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию для встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

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* Facebook – принадлежит компании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads), которая признана экстремистской и запрещена в России
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#украина
#румыния
#земля
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