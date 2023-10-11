В Конгрессе США выступили против предложения по объединению помощь Украине и Израилю

Пользователи социальной сети X высмеяли украинского президента Владимира Зеленского за его слова про Израиль. Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявлял, что конфликтная ситуация между Израилем и ХАМАС может «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.